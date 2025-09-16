وزير التنمية الإدارية يطلق منصته الرسمية لتعزيز جسور التواصل مع المواطنين والموظفين

دمشق-سانا

أعلن وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، عن إطلاق منصته الرسمية على “تلغرام”، وتهدف إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين والموظفين، في إطار مسيرة التحول المؤسسي الشامل.

وحسب السكاف ستشكل المنصة مساحة مفتوحة لعرض الرؤى والتجارب الإدارية الملهمة، وتسليط الضوء على المشاريع والبرامج المنجزة، والأخرى قيد التنفيذ، إضافة إلى توفير أدوات ونماذج عملية تسهّل العمل وتخدم كلًّا من الموظف والمواطن، كما ستتضمن المنصة قصصاً حيّة من الميدان تؤكد أن الإصلاح المؤسساتي يتحول تدريجيًا إلى إنجاز ملموس.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع كفاءة الإدارة وتعزيز فاعلية الجهاز الحكومي، بما يسهم في بناء سوريا جديدة تقوم على المعرفة والابتكار والإنجاز.

الدخول إلى المنصة عبر الرابط .

