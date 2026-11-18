دمشق-سانا

بدأ، اليوم الأربعاء، اجتماع موسع في قصر تشرين ‏بدمشق، بين عدد من الوزراء وممثلي الوزارات ‏والمؤسسات الحكومية السورية ووفد من البنك الدولي، ‏وذلك لمناقشة المشاريع والخطط المشتركة بين الجانبين، ‏برعاية وزارة الخارجية والمغتربين‎.‎

وضم الاجتماع وزراء وممثلين عن وزارات العدل، ‏والطاقة، والنقل، والصحة، والتربية والتعليم، ‏والاتصالات وتقانة المعلومات، والطوارئ وإدارة ‏الكوارث، والزراعة، والإدارة المحلية والبيئة، والأشغال ‏العامة والإسكان، والمالية، إضافة إلى هيئة الاستثمار ‏السورية، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومصرف ‏سوريا المركزي‎.‎



يتبع …‏