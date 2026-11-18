دمشق-سانا
بدأ، اليوم الأربعاء، اجتماع موسع في قصر تشرين بدمشق، بين عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية ووفد من البنك الدولي، وذلك لمناقشة المشاريع والخطط المشتركة بين الجانبين، برعاية وزارة الخارجية والمغتربين.
وضم الاجتماع وزراء وممثلين عن وزارات العدل، والطاقة، والنقل، والصحة، والتربية والتعليم، والاتصالات وتقانة المعلومات، والطوارئ وإدارة الكوارث، والزراعة، والإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والمالية، إضافة إلى هيئة الاستثمار السورية، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومصرف سوريا المركزي.
يتبع …