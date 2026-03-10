“المسرح في إدلب.. فن يقاوم القيود والسلاسل” محاضرة في مديرية الثقافة بإدلب

تحديث المناهج والتوسع بمراكز التدريب المهني في وزارة الاقتصاد والصناعة
مراقبة مستمرة لحركة الملاحة في ميناء اللاذقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة السفن
انطلاق فعاليات مهرجان الطفل الثقافي في إدلب بعنوان “الشمس تشرق من جديد”
الجمعية السورية للعلوم الصيدلانية تطلق اليوم العلمي الأول حول التطوير الدوائي
بأيدينا تتعمر.. مبادرة لتكريم رواد تحدي القراءة العربي في القنيطرة
