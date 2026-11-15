اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب ‏الحرارية ‏

دمشق-سانا

وقعت الشركة السورية للكهرباء (‏SEC‏) مع شركة ‏Energy Care‏ التشيكية ‏اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة تأهيل المجموعات التوليدية الثانية والثالثة والرابعة في ‏محطة حلب الحرارية، باستطاعة تصميمية إجمالية تبلغ 639 ميغا واط، وذلك في مبنى وزارة الطاقة بدمشق.‏

ووقع الاتفاقية عن الشركة السورية للكهرباء مدير عام محطة توليد حلب عماد أبو ‏علي، بينما وقع عن شركة ‏Energy Care‏ وكيلها في سوريا هيثم عيد، وذلك بحضور ‏وزير الطاقة محمد البشير، وسفير الجمهورية التشيكية في سوريا فيتسلاف بيفونكا.‏

وقال البشير عبر منصة ‏X‏: إن توقيع الاتفاقية بقيمة 93 مليون دولار خطوة جديدة ‏في ‏مسار تعافي قطاع الكهرباء في سوريا، مشدداً على أن الوزارة ستواصل العمل ‏على إعادة ‏تأهيل محطات التوليد، وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية، وصولاً إلى ‏تغذية كهربائية أكثر ‏استقراراً. ‏

العمل بالمجموعات الثلاث سيكون بشكل متزامن ‏

بدوره، أوضح عماد أبو علي في تصريح لـ سانا، أن المدد الزمنية المحددة لإنجاز أعمال ‏تأهيل ‏المجموعة الثانية في محطة توليد حلب الحرارية تبلغ 30 شهراً، ‏مقابل 18 ‏شهراً للمجموعة الثالثة، و24 شهراً للمجموعة ‏الرابعة، وباستطاعة 213 ميغا واط لكل منها، ‏لترفع الاستطاعة التوليدية التصميمية ‏الإجمالية لمحطة حلب الحرارية إلى نحو 1040 ‏ميغا واط‏. ‏

وأشار إلى أن العمل بالمجموعات الثلاث سيكون بشكل متزامن، وستنعكس ‏نتائجه على جميع المحافظات السورية والقطاعات الخدمية والصناعية.‏

من جانبه، بين وكيل الشركة هيثم عيد لـ سانا، أن تنفيذ العقد سيبدأ فور تجهيز الموقع ‏لوجستياً بكل المعدات والتجهيزات، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء أعمال التأهيل والصيانة ‏والإصلاح للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة في محطة حلب الحرارية، سيتم رفد ‏الشبكة بأكثر من 600 ميغا واط.‏

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة نحو 400 ميغا واط، حيث تنتج المجموعة ‏الخامسة 202 ميغا واط، بينما تنتج المجموعة الأولى نحو 195 ميغا واط، وتأتي ‏الاتفاقية ضمن خطط وزارة الطاقة لإعادة تأهيل محطات التوليد ورفع جاهزيتها ‏التشغيلية، بما يعزز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية الوطنية، ويدعم تحسين واقع ‏التغذية الكهربائية في سوريا.‏