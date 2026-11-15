اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب ‏الحرارية ‏

دمشق-سانا
وقعت الشركة السورية للكهرباء (SEC) مع شركة Energy Care التشيكية اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة تأهيل المجموعات التوليدية الثانية والثالثة والرابعة في محطة حلب الحرارية، باستطاعة تصميمية إجمالية تبلغ 639 ميغا واط، وذلك في مبنى وزارة الطاقة بدمشق.
ووقع الاتفاقية عن الشركة السورية للكهرباء مدير عام محطة توليد حلب عماد أبو علي، بينما وقع عن شركة Energy Care وكيلها في سوريا هيثم عيد، وذلك بحضور وزير الطاقة محمد البشير، وسفير الجمهورية التشيكية في سوريا فيتسلاف بيفونكا.
وقال البشير عبر منصة X: إن توقيع الاتفاقية بقيمة 93 مليون دولار خطوة جديدة في مسار تعافي قطاع الكهرباء في سوريا، مشدداً على أن الوزارة ستواصل العمل على إعادة تأهيل محطات التوليد، وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية، وصولاً إلى تغذية كهربائية أكثر استقراراً.
العمل بالمجموعات الثلاث سيكون بشكل متزامن
بدوره، أوضح عماد أبو علي في تصريح لـ سانا، أن المدد الزمنية المحددة لإنجاز أعمال تأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد حلب الحرارية تبلغ 30 شهراً، مقابل 18 شهراً للمجموعة الثالثة، و24 شهراً للمجموعة الرابعة، وباستطاعة 213 ميغا واط لكل منها، لترفع الاستطاعة التوليدية التصميمية الإجمالية لمحطة حلب الحرارية إلى نحو 1040 ميغا واط.
وأشار إلى أن العمل بالمجموعات الثلاث سيكون بشكل متزامن، وستنعكس نتائجه على جميع المحافظات السورية والقطاعات الخدمية والصناعية.
من جانبه، بين وكيل الشركة هيثم عيد لـ سانا، أن تنفيذ العقد سيبدأ فور تجهيز الموقع لوجستياً بكل المعدات والتجهيزات، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء أعمال التأهيل والصيانة والإصلاح للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة في محطة حلب الحرارية، سيتم رفد الشبكة بأكثر من 600 ميغا واط.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة نحو 400 ميغا واط، حيث تنتج المجموعة الخامسة 202 ميغا واط، بينما تنتج المجموعة الأولى نحو 195 ميغا واط، وتأتي الاتفاقية ضمن خطط وزارة الطاقة لإعادة تأهيل محطات التوليد ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يعزز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية الوطنية، ويدعم تحسين واقع التغذية الكهربائية في سوريا.