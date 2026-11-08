مخبزا البياضة وبابا عمرو الجديدين.. تأمين احتياجات المواطنين بسهولة
آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي
السيول تكشف أجزاء من موقع الطويحينة الأثري في تدمر بريف حمص الشرقي
الخدمات الفنية تستبدل بلاطات جسر العبارة على طريق الرقة-المشرفة-تل أبيض المركزي
السورية للكهرباء توقع اتفاقية مع WASION الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي
جبل عنتر… حارس البادية في تدمر
أزمة المياه تعرقل استقرار العائدين إلى جبل العمور في بادية حمص
الحركة العمرانية تنتعش في القنيطرة وسط تحديات البناء والإنتاج
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