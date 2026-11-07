السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الدفاع المدني يستجيب لمساعدة الأهالي بعد انهيار جسر السويعية في البوكمال بريف دير الزور
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الدفاع المدني يستجيب لمساعدة الأهالي بعد انهيار جسر السويعية في البوكمال بريف دير الزور

رئيس الوزراء الأردني يلتقي الوفد السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني
مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى
( موسع) الدورة الثامنة لملتقى التعليم والابتكار بدمشق تبحث تحديات المستقبل وفرص العمل
جولة لمديرة الشؤون الاجتماعية بإدلب في مخيمات خربة الجوز المتضررة من الأمطار الغزيرة
انطلاق مهرجان نهاية الصيف في طرطوس بمـشـاركة أكـثر مـن 40 شركة
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى