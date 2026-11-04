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مشاركون.. مهرجان “صنع في سوريا” بدمشق منصة داعمة لتسويق المنتج الوطني

حلب تعانق الموسيقى.. ورشة متخصصة بصناعة الآلات الوترية ومنافسة بين جيلين
كلمة إياد الهزاع خلال افتتاح المنتدى اللبناني السوري للإستثمار في بيروت
نشاط ترفيهي للأطفال في حديقة الثورة بمناسبة عيد الفطر المبارك
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث عن المشاركة في الاجتماع التحضيري لاستضافة “كوب 31”
مسيرة شموع في كلية الحقوق بجامعة دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
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