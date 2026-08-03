تقنيات حديثة في مجال الأجهزة الطبية خلال ‏المعرض الطبي الدولي التخصصي”Medica Scope 2026″

بريد حمص يباشر صرف رواتب العاملين المتقاعدين بالعملة السورية الجديدة
حفرة كبيرة بين بلدتي زاكية والطيبة بريف دمشق جراء سقوط مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران
رحلات ثقافية يومية من حمص إلى معرض دمشق الدولي للكتاب
إنجاز نحو 80 بالمئة من أعمال تأهيله.. قسم الإسعاف بمشفى داريا الوطني ‏قريباً ‏بالخدمة
مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع من أوتستراد المزة إلى ساحة الأمويين
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