الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
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بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.. احتفالية مركزية في حمص لتكريم عمال النظافة

العرض الأول للفيلم الوثائقي “الحافلات الخضراء” في غازي عنتاب بحضور عدد من أبناء الجالية
حملة “فجر القصير” المجتمعية في ريف حمص تدشن مسار الإعمار في المدينة
الفرقة الشركسية تعرض تراثها العريق في مجمع دمر بدمشق احتفاء بذكرى النصر والتحرير
العدل والمالية تناقشان آلية تنفيذ المرسوم الرئاسي لرفع رواتب وتعويضات القضاة
وزير الإعلام يزور موقع تصوير العمل الدرامي “طريق العودة” في دمشق
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