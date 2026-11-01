بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.. احتفالية مركزية في حمص لتكريم عمال النظافة
انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة
افتتاح بازار “أياد مبدعة” لنتاج أعمال معهد الثقافة الشعبية في الصالحية
جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
حملة للتبرع بالدم في الحولة بريف حمص دعماً لمخزون بنك الدم
دورة تدريبية للمحامين في حمص لتعزيز حقوق الإنسان ومفاهيم العدالة الانتقالية
حملات لمكافحة الكلاب الشاردة والحد من مخاطر داء الكلب في عدة محافظات سورية
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