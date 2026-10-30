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Reading: من سلق الزيتون إلى العصر التقليدي.. كيف تحافظ عائلات ريف جبلة على صناعة “زيت الخريج”؟
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من سلق الزيتون إلى العصر التقليدي.. كيف تحافظ عائلات ريف جبلة على صناعة “زيت الخريج”؟

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