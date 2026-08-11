مهرجان “صيف سوريا” يعيد إحياء قلعة دمشق كفضاء مفتوح للثقافة والفرح

بازار خيري لدعم المحتاجين في كنيسة القديسة تيريزيا للكلدان بدمشق.
الفرقة 52 في الجيش العربي السوري تشارك بحملة التشجير “لكل جندي شجرة” في حمص
وزارة الطاقة توقع اتفاقية ومذكرات تفاهم مع شركات سعودية بمجالات الكهرباء والنفط والغاز
صيانة 1000 مقعد لتوزيعها على المدراس في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي
‏ محافظ ريف دمشق: بيلدكس فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات البناء ودعم ‏خطط إعادة الإعمار بالمحافظة
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