أطباء لـ سانا: مؤتمر جراحة الأوعية بدمشق يعزز تبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة

دمشق-سانا

شكّل المؤتمر العلمي السنوي العشرون للرابطة السورية لأمراض وجراحة الأوعية الدموية، الذي يختتم أعماله اليوم الجمعة في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، جسراً علمياً لتبادل الخبرات، ومنصة طبية تجمع نخبة من الأطباء والاختصاصيين من سوريا، ودول عربية وأجنبية.

وتضمنت أيام المؤتمر محاضرات تخصصية ودراسات مقارنة، جرى خلالها عرض أحدث المستجدات العلاجية في اختصاص جراحة الأوعية.

وبيّن أستاذ جراحة الأوعية الدموية في جامعة دمشق الدكتور هاشم صقر في تصريح لـ سانا، أن محاضرته استعرضت دراسة مقارنة أجريت في مشفيي الوطني والمواساة الجامعيين، قارنت بين تقنيات العلاج داخل الأوعية (endovascular) لتوسيع الشريان السباتي والعمل الجراحي الكلاسيكي.

وأشار صقر إلى أن الدراسة أظهرت تقارب النتائج، مع تخفيض جزئي للجراحة الكلاسيكية، مؤكداً ضرورة استخدام التقنيات الحديثة للجراحة (endovascular) للمرضى ذوي الخطورة العالية، كالمصابين بأمراض القلب والأمراض المزمنة الذين يصعب تحملهم للتخدير أو العمليات الطويلة.

ولفت صقر إلى أن ما يميز المؤتمر طرح قضايا مستجدة ينقلها الأطباء السوريون المغتربون نظرياً وعملياً، عبر إجراء جراحات دقيقة داخل الوعاء، حققت نتائج جيدة، ما يبشر بمستقبل واعد لتطوير هذا التخصص الصعب في سوريا، بفضل الركائز الموجودة من الأطباء وخبرات زملائهم في الخارج.

دور ترميم الوريد في نجاح العمل الجراحي النهائي

بدوره، أشار اختصاصي الجراحة العامة والأوعية الدكتور فهد السيد لـ سانا، إلى أن محاضرته ركزت على الإصابات الوريدية، ودور ترميم الوريد في إنجاح العمل الجراحي النهائي، حيث لم يلق هذا النوع من الجراحة تطوراً في سوريا خلال السنوات السابقة.

وأشار السيد إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين أطباء المشافي السورية والأطباء المغتربين في الجمعيتين الطبيتين (السورية البريطانية)، و(السورية الفرنسية).

وأوضح السيد أنه تطبيقاً للقاعدة الطبية التي تعطي الأولوية للحياة على حساب الطرف (Life Over Limb)، يتم اللجوء لربط الوريد (Ligation) كخطوة تدبير عند عدم استقرار المريض، أما إذا كان المريض مستقراً فسيولوجياً، وعولج من الآفات المهددة للحياة، يعد إصلاحه أمراً حتمياً ، وذلك لتجنب العقبات الطويلة للربط كالوذمات المستمرة، وتحقيق نتائج ممتازة تخلو من الوذمات والتناذرات وقصور الدوران الوريدي العميق.

تبادل الخبرات

وأوضح الدكتور سميح أبو رومية، استشاري أول جراحة أوعية في ألمانيا، أن الهدف من مشاركته في المؤتمر هو نقل الخبرات وإمكانيات علاج أمراض الأوعية المعقدة الموجودة خارج سوريا، والتعاون مع الأطباء في الداخل لتبادل المعارف المكتسبة بين الطرفين.

وأكد أن جراحة الأوعية في سوريا تسير في الطريق الصحيح، إلا أن هناك مستجدات وتطورات مستمرة خارجها يسعى المغتربون لنقلها عبر تنظيم العديد من الحملات المشتركة لتعزيز هذا التعاون المعرفي.

وكانت انطلقت أمس الخميس في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الـ 20 للرابطة السورية ‏لأمراض ‏وجراحة الأوعية الدموية، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية البريطانية ‌‏(‏SBMS‏)‏، ‏ونقابة أطباء سوريا، تحت عنوان “المعالجة تحت الإرشادات العالمية”، بمشاركة نخبة من الأطباء والاختصاصيين من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا ودول عربية وسوريا.