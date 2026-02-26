وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع “سامز” أسبوع جراحة قلب الأطفال في إدلب

إدلب-سانا

أعلنت وزارة الصحة إطلاق “أسبوع جراحة قلب الأطفال” في محافظة إدلب، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، اعتباراً من الـ 28 من شباط الجاري، وذلك ضمن سلسلة البرامج الطبية التخصصية التي تنفذها الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الأسبوع يهدف إلى إجراء عمليات جراحية نوعية للحالات المسجلة سابقاً، ولا سيما الحالات التي تتطلب تدخلاً تخصصياً دقيقاً، إضافة إلى نقل الخبرات الطبية الحديثة، وبناء القدرات الوطنية في مجال جراحة قلب الأطفال.

وأوضحت أن الفعالية تشهد مشاركة أطباء سوريين إلى جانب كوادر طبية عربية ودولية، بما يتيح تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات المعتمدة، ويسهم في تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت أمس الأربعاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمتي الصحة العالمية، ومنظمة “upp” الإيطالية، مشروعين لتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والحوكمة الصحية، والاستجابة للأزمات في سوريا، وذلك في مجمع ابن النفيس الطبي بدمشق.