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هطولات مطرية وأجواء غائمة في مدينة حمص اليوم الأربعاء

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من حمص إلى دير الزور… حملة إغاثية لمساندة المتضررين من ارتفاع منسوب الفرات
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الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى إزالة الأنقاض في ‏سوريا دون طمس الأدلة
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