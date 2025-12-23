بدء أعمال ترميم مبنى المصالح العقارية والمالية في معرة النعمان بريف إدلب

محافظ درعا يطلع على سير العملية الانتخابية في المركز الثقافي العربي
مقبرة العتيبة تُعيد جُرح الغوطة.. أم تتعرف على جثة ابنها
مشاركة واسعة ببطولة كرة القدم المدرسية في دمشق
165 عائلة تعود إلى مناطقها الأصلية في ريف إدلب الجنوبي ضمن جهود دعم الاستقرار
المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لـ سانا: حول حملة السويداء منا وفينا
