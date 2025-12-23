طلاب معهد محمد عبد الكريم للموسيقا ينشدون الحرية على مسرح قصر الثقافة في حمص
مدارس شرق درعا في بصرى الشام تدخل مرحلة التأهيل ضمن حملة “أبشري حوران”
بدء أعمال ترميم مبنى المصالح العقارية والمالية في معرة النعمان بريف إدلب
مديرية الشؤون السياسية في إدلب تكرم فريق نقابة معلمي المحافظة لكرة القدم
أمسية ميلادية بثلاث لغات في بلدة فيروزة بريف حمص
وصول أول طائرة ركاب إلى مطار دمشق الدولي على متنها 32 مواطناً سورياً قادمين من السودان
جولة تموينية في باب سريجة بدمشق مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة
ندوة توعوية في درعا حول مخاطر تلوث المياه وسبل الوقاية الصحية
Sign in to your account
تذكرني