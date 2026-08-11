بدء صيانة وتزفيت طريق فافين-أم حوش بريف حلب
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إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي في الحوكمة والمرونة والتعافي ـ سوريا DPP- GRR
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ذوو ضحايا ومواطنون: أحكام قضية عاطف نجيب انتصار لدماء الشهداء
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تنظيف ثلاثة مواقع في اللاذقية ضمن حملة “شواطئنا أمانة”
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