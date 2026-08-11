من القصر الثقافي بالمحافظة.. أهالي درعا يعبرون عن فرحتهم بحكم الإعدام على المجرم عاطف نجيب

انطلاق حملة لمكافحة ذبابة الرمل في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي
بتعاون دولي وتدريب طلابي.. متحف حلب الوطني يرمّم ذاكرته رقمياً
باستطاعة 30 ميغاواط .. افتتاح محطة التحويل M4 في الشيخ نجار لدعم التوسع الصناعي بحلب
ترميم مسلخ معرة النعمان في ريف إدلب لضمان سلامة اللحوم وحماية الصحة العامة
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى