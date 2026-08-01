قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد ‏بريف درعا الغربي‎ ‎

7 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد ‏بريف درعا الغربي‎ ‎

درعا-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في ‏منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وقامت بتفتيش ‏أحد المنازل السكنية.‏

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة للاحتلال مؤلفة من ‏ست آليات عسكرية توغلت باتجاه وادي الرقاد، حيث ‏أقامت حاجزاً مؤقتاً على جسر وادي الرقاد، كما دخلت ‏إلى أحد المنازل وفتشته، ومكثت فيه لبضع دقائق، قبل ‏أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي عمليات اعتقال‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، ‏وإطلاق ‌‏‌‏القذائف.‏
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وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات التي يتخذها ‏باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً ‏للقانون ‌‏‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب ‏السوري.‏

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