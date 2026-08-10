في ورشة تجمع الفن والحرفة.. حرفي يطوع الخشب ليكون لوحة فنية تحاكي العصر بروح التراث

أهالي جوبر بدمشق يؤدون صلاة عيد الفطر فوق الركام
نحالو ريف حلب يأملون بموسم يعوّض خسائر العام الفائت جراء الجفاف
لحظة دخول قافلة المساعدات الإغاثية إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
بمناسبة العيد.. فعالية بعنوان فرحة عيد ترسم البسمة على وجوه ‏الأطفال بحي السيدة عائشة بدمشق‎
الطفلة سما سرميني وجدها يتحدثان عن مشاركتهما بفقرةمسرحية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
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