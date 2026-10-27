الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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Reading: من آثار الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الأردنية على منطقة الشياح في درعا
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من آثار الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الأردنية على منطقة الشياح في درعا

شركات دولية تستكشف فرص الاستثمار في معرض الإسمنت بدمشق
قوى الأمن الداخلي في حلب تفكك خليتين تمتهنان أعمال الخطف والابتزاز بعد متابعة دقيقة
ورشة عمل علمية متخصصة في حلب حول تقنية استخراج حصيات الكلية عبر الجلد
إعادة تأهيل محطة أورم في ريف حلب لتعزيز جاهزية الشبكة خلال الفترة القادمة
محافظة اللاذقية تطلق حملة إنسانية لدعم المتضررين في دير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات
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