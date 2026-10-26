الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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افتتاح دائرة الأحوال المدنية في عفرين بريف حلب لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

معرض للمنتجات والحرف التراثية في قلعة القطيفة بريف دمشق دعماً للمرأة الريفية
تجار يشترون بندقية الشهيد عبد القادر الصالح بـ5 ملايين دولار ويتبرعون بقيمتها لـ حلب ست الكل
مركز جديد للدفاع المدني في مدينة الكسوة بريف دمشق لتعزيز خدمات الطوارئ
لحظة دخول قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري إلى السويداء محملة بالمساعدات الطبية
معرض “أيادي مشمسة” في حلب لدعم الحرف اليدوية وتمكين السيدات اقتصادياً
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