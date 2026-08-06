محافظ دير الزور : “عودة المطار تشكل عاملاً مهماً في دعم خطط التنمية”
انطلاق ملتقى التعريف بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في حلب
وزير الخارجية والمغتربين :”حان الوقت لطيّ صفحة التهميش التي أثقلت كاهل دير الزور”
بهدف تذليل التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية.. اجتماع في مدينة حسياء الصناعية بحمص
الرئيس الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور: نعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية
وزارة الزراعة ومحافظة طرطوس تعتمدان خطة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي
لحظة إعلان افتتاح مطار دير الزور الدولي بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني
لحظة وصول طائرة الوفد الوزاري إلى مطار دير الزور الدولي للمشاركة في حفل افتتاح المطار
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