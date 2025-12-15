مدير حملة “ريفنا أخضر” عبد الرحمن غبيس يشرح لـ سانا تفاصيل الحملة وأهدافها ومراحلها

شواطئ اللاذقية.. من مناطق محظورة زمن النظام البائد إلى مساحات متاحة للأهالي
افتتاح مدرستين في ناحية سنجار شرق إدلب ضمن حملة الوفاء لإدلب
ماذا يريد أهالي دمشق من مجلس الشعب الجديد؟
نادي الشرطة يفوز على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.
تصريح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي حول المرسوم 66 والعقارات المستملكة
