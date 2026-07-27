مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية ويناقش مشروع النظام الداخلي للمجلس

لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي
كتائب الهندسة بالجيش تواصل إزالة ألغام ومخلفات حربية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية
يركز على الابتكار الزراعي والاستدامة.. معرض بيئي تخصصي في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص
الحافلة الثقافية تصل الى الرقة حاملة معها مجموعة من الأنشطة الثقافية ‏والترفيهية
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