أهالي دير الزور يطالبون بتحسين طريق دمشق – دير الزور بعد الحادث الأليم
أعضاء مجلس الشعب: النظام الداخلي الجديد يعزز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي
مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية ويناقش مشروع النظام الداخلي للمجلس
وفد حكومي يبحث مشاريع التنمية في درعا واختيار موقع المدينة الصناعية
افتتاح مركز حلب للمعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل الطبي.. تجهيزات حديثة وكوادر متخصصة
اختتام برنامج تدريبي في حمص لتأهيل كوادر معاهد دمج ذوي الإعاقة السمعية
انطلاق أعمال ورشة مراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي
شركات محلية تستعرض منتجاتها وفرصها الاستثمارية بالمعرض الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة
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