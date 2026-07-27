ماذا قال مدير منتخب سوريا للناشئات واللاعبات لـ سانا حول التتويج ببطولة غرب آسيا لكرة القدم؟
إطلاق برنامج الفاقد التعليمي لمساعدة طلاب الشهادات العامة في مدينتي الرقة والطبقة
خطط لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الحلبية في ندوة حوارية لغرفتي التجارة والصناعة
بمشاركة من 14 دولة.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة
اختتام بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية المركزي
لتقديم خدمة أفضل للمرضى.. تحديث قسم جراحة الوجه والفكين في المشفى الوطني بدير الزور
لبحث واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.. وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء الوحدات الإدارية بالرقة
لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
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