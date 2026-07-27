افتتاح مركز حلب للمعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل الطبي.. تجهيزات حديثة وكوادر متخصصة
اختتام برنامج تدريبي في حمص لتأهيل كوادر معاهد دمج ذوي الإعاقة السمعية
شركات محلية تستعرض منتجاتها وفرصها الاستثمارية بالمعرض الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة
ماذا قال مدير منتخب سوريا للناشئات واللاعبات لـ سانا حول التتويج ببطولة غرب آسيا لكرة القدم؟
إطلاق برنامج الفاقد التعليمي لمساعدة طلاب الشهادات العامة في مدينتي الرقة والطبقة
خطط لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الحلبية في ندوة حوارية لغرفتي التجارة والصناعة
بمشاركة من 14 دولة.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة
اختتام بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية المركزي
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