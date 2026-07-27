اختتام برنامج تدريبي في حمص لتأهيل كوادر معاهد دمج ذوي الإعاقة السمعية

حمص-سانا

اختتمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، بالتعاون مع مؤسسة خطوة للتنمية والتدريب، اليوم الإثنين البرنامج التدريبي للمجموعة الأولى في لغة الإشارة، بهدف تأهيل الكوادر العاملة في معاهد الرعاية الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة السمعية.

وأوضحت مشرفة معاهد الرعاية الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص ياسمين الأحدب، لمراسل سانا، أن الهدف من البرنامج هو تمكين العاملين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية من اكتساب مهارات التواصل الفعال، بما يسهم في إيجاد بيئة دامجة تتيح لهم فرصاً أفضل للتعلم والتفاعل.

وأشارت الأحدب إلى أن المديرية ستنفذ برنامجاً تدريبياً للمجموعة الثانية خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، لافتة إلى أن استدامة أثر التدريب ستتحقق من خلال ممارسة الكوادر للغة الإشارة مع الأطفال الصم طوال العام الدراسي، بما يعزز قدرتهم على التواصل معهم، ويلبي احتياجاتهم بصورة أفضل.

بدوره، أوضح مترجم لغة الإشارة نضال مشارقة، أن التدريب تضمن أساسيات لغة الإشارة المستخدمة داخل البيئة التعليمية وفي الحياة اليومية، وشمل مفردات تتعلق بالألوان، والأرقام، وأسماء الدول، والمهن، وأفراد الأسرة، ووسائل التواصل الأساسية، بهدف تمكين المعلمين من بناء تواصل أولي مع الطلاب الصم وتطويره تدريجياً.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة خطوة للتنمية والتدريب بحمص محمد أيمن رجوب، أن نتائج البرنامج أظهرت تطوراً واضحاً في مهارات المتدربين، بما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية.

وبينت معلمة التأهيل في معاهد الرعاية الاجتماعية نجود بيطار، أن الدورة زودت المشاركين بمهارات عملية للتواصل مع الأطفال الصم والبكم، وأسهمت في فهم احتياجاتهم بصورة أفضل، وأوضحت ما اكتسبته من معارف ستطبق داخل المعاهد، بما يساعد الأطفال على التعبير عن احتياجاتهم، ويعزز اندماجهم في المجتمع.

وتعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، بهدف تطوير كفاءة الكوادر العاملة في معاهد الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود الدمج المجتمعي.