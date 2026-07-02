حضور لافت لحلول الطاقة النظيفة في سلسلة معارض سوريا التخصصية

محافظ دمشق: هذا الاستحقاق الوطني لحظة مهمة انتظرها السوريون
 “مواهب بلا حدود”.. 90 لوحة تكشف تجارب طلابية واعدة في حماة
وزير الإعلام يزور موقع تصوير العمل الدرامي “طريق العودة” في دمشق
أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب يؤدون اليمين القانونية
اجتماع تشاوري لتطوير الخطة الوطنية للطوارئ والكوارث ونظام الإنذار المبكر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى