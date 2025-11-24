قسم تصوير الطبقي المحوري في مستشفى طفس الوطني بريف درعا يواصل تقديم خدماته للمواطنين

من تقديم الهوية إلى صندوق الاقتراع انتخابات منظمة في حرستا بريف دمشق
وفد طبي سعودي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية يصل دمشق لإجراء عمليات جراحية
السفير الإيطالي في سوريا يطلع على المعالم الأثرية في بصرى الشام
فحص شامل ودقيق للمواد الغذائية وغير الغذائية في مخبر مديرية التجارة الداخلية بدمشق
جدارية في معرة النعمان بريف إدلب توثق تضحيات المدينة مع اقتراب ذكرى التحرير
