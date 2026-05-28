فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تعمل لمواجهة خطر ارتفاع منسوب نهر الفرات بدير الزور‎ ‎

دير الزور-سانا‏

تعمل فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري على تنفيذ عمليات الاستجابة والإنقاذ على ضفاف نهر الفرات في ‏محافظة دير الزور، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع منسوب المياه وتوقف معظم العبارات النهرية عن العمل بسبب ‏خطورة التيارات المائية‎.‎

وفي تصريح لسانا، أوضح حسن صياح أحد العاملين في عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دير الزور أن ‏فرق الإنقاذ تتواجد بشكل كامل في المنطقة، وتقوم باستخدام القوارب الصغيرة للحالات الاضطرارية بعد توقيف معظم ‏العبارات حرصاً على سلامة الأهالي‎.‎

وبين صياح، أن بعض الأطفال ما زالوا يمارسون السباحة في النهر رغم خطورة الوضع، جراء التيارات المائية العالية ‏والشديدة، داعياً الأهالي إلى منع أطفالهم من السباحة والابتعاد عن مجرى النهر خلال هذه الفترة‎.‎

من جانبه، أشار المسعف المتطوع في الهلال الأحمر العربي السوري المنذر العلي إلى الاستعداد الكامل لعناصر الهلال ‏المتواجدين بشكل دائم للاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الفيضانات وازدياد استخدام القوارب الصغيرة من قبل ‏السكان‎.

أما المواطن علي الرجب، فبيّن أن السكان يواجهون مشكلة كبيرة بسبب تعطل المعبر الوحيد في المدينة، مطالباً الجهات ‏المعنية بالإسراع في إيجاد حلول إسعافية لتخفيف معاناة الأهالي وتأمين عبورهم بشكل آمن، في ظل استمرار ارتفاع ‏منسوب المياه منذ عدة أيام‎.‎

وتواصل الجهات المعنية في المحافظة مراقبة الوضع الميداني بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف، لضمان سلامة ‏المواطنين والاستجابة الفورية لأي طارئ.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل ‏والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور ‏الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير‎.‎