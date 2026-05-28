فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تعمل لمواجهة خطر ارتفاع منسوب نهر الفرات بدير الزور‎ ‎

دير الزور-سانا
تعمل فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري على تنفيذ عمليات الاستجابة والإنقاذ على ضفاف نهر الفرات في محافظة دير الزور، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع منسوب المياه وتوقف معظم العبارات النهرية عن العمل بسبب خطورة التيارات المائية.
وفي تصريح لسانا، أوضح حسن صياح أحد العاملين في عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دير الزور أن فرق الإنقاذ تتواجد بشكل كامل في المنطقة، وتقوم باستخدام القوارب الصغيرة للحالات الاضطرارية بعد توقيف معظم العبارات حرصاً على سلامة الأهالي.
وبين صياح، أن بعض الأطفال ما زالوا يمارسون السباحة في النهر رغم خطورة الوضع، جراء التيارات المائية العالية والشديدة، داعياً الأهالي إلى منع أطفالهم من السباحة والابتعاد عن مجرى النهر خلال هذه الفترة.
من جانبه، أشار المسعف المتطوع في الهلال الأحمر العربي السوري المنذر العلي إلى الاستعداد الكامل لعناصر الهلال المتواجدين بشكل دائم للاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الفيضانات وازدياد استخدام القوارب الصغيرة من قبل السكان.
أما المواطن علي الرجب، فبيّن أن السكان يواجهون مشكلة كبيرة بسبب تعطل المعبر الوحيد في المدينة، مطالباً الجهات المعنية بالإسراع في إيجاد حلول إسعافية لتخفيف معاناة الأهالي وتأمين عبورهم بشكل آمن، في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه منذ عدة أيام.
وتواصل الجهات المعنية في المحافظة مراقبة الوضع الميداني بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف، لضمان سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأي طارئ.
وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير.