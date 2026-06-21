المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ21 من حزيران 2026

دمشق:

1 – دورة تدريبية في إعداد مدربات تعليم الأطفال بالأنشطة واللعب، تُقدّمها المربيات دانيا صادق، سناء شيبان، مي جامس، وجهينة النداف، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة حوارية بعنوان “المرأة صانعة الأثر.. دورها في الإصلاح المجتمعي” بمشاركة الدكتورة غفران بولاد واللايف كوتش سنا زبيدة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – حفل موسيقي لفرقة “شام جاز” يتضمن مجموعة من ألحان وموسيقا الجاز، في الساحة المجاورة للمتحف الوطني، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 – عرض مشروع تخرج بعنوان “نقطة الصفر”، من إعداد وإخراج الطالب محمد يونس القطان لقسم الفنون الصوتية والسمعية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على مسرح فواز الساجر في المعهد الساعة الـ 3 عصراً.

5 – حفل موسيقي لطلاب الأساتذة بمشاركة الطلاب مها مروة، كوزيت باكير، نور كويفاتي، رالف شاوي على آلة البيانو، وتالة الحلو على آلة الغيتار، في مسرح معهد صلحي الوادي بدمشق، الساعة الـ 4.00 عصراً.

6 – عرضُ فيلمي الأطفال المترجمين “كواتي و”الرحلة الكبرى”في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً

والـ 6:00 مساءً.

7 – حفل موسيقي يحييه “كورال المدرسة الفرنسية” و”أوركسترا ديكسي لاند”، في حديقة دار أوبرا دمشق، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8 – محاضرة بعنوان “حياتنا بين الوعي والسعي” يقدّمها الأستاذ رافع التركماني، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

9 – محاضرة بعنوان “القيم ما بين الموروث والمكتسب” تقدّمها المهندسة مؤمنة العلواني (للسيدات فقط)، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

10 – محاضرة بعنوان “الانقلاب الصيفي وتتابع الفصول على نصفي كوكبنا” يقدمها الأستاذ نبيل البيش، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

11 – معرض فن تشكيلي بعنوان “مقامات الروح” بإشراف الفنانة إيمان الواسطي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

12 – ندوة حوارية بعنوان “مناقشة كتاب ضد الليبرالية الرمزية” بمشاركة الدكتور ساري حنفي والأستاذ أسامة أحمد، في مؤسسة سنا، شارع بغداد، الساعة الـ 6:00 مساءً.

13 – ندوة ثقافية بعنوان “الخانات في سوريا تراث … وحكايا” بإشراف المهندس فيصل نجاتي، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

14 – حفل غنائي تحييه فرقتا “بانيك باند” و “شال”، في فندق تاليسمان بدمشق القديمة حي الأمين، الساعة الـ 7:00 مساءً.

15 – حفل غنائي يحييه “كورال تناغم” يتضمن باقة من الأغاني الجماعية، في حديقة الأمويين، الساعة الـ 7:30 مساءً.

16 – أمسية غنائية شرقية تحييها “فرقة تريو عتيق”، في قصر العظم، الساعة الـ 8:30 مساءً.

17 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “لسعة النحل وتأثيرها على جسم الإنسان” يقدمها الأستاذ موسى عمر المتخصص بالطب الشعبي، في النافذة الثقافية بقدسيا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة فنية موسيقية للأطفال بعنوان أهمية دور الموسيقا في حياة الإنسان بإشراف الأستاذ باسل عثمان، في المركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – حفل موسيقي لفرقة المركز الثقافي بالتعاون مع المسرح المدرسي، في المركز الثقافي العربي بالقطيفة، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – حفل موسيقي لكورال أطفال جرمانا بعنوان “نبض النغم” بإشراف ريمة أبو زور، في مدرج المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – جلسة موسيقية وعزف على الغيتار بإشراف الأستاذ يزن عبود، في كنيسة مار جرجس في بلودان، الساعة الـ 6 مساءً.

6 – محاضرة ثقافية بعنوان “كاريزما الحضور الواعي” تقدمها الدكتورة غريس الغفري، في المحطة الثقافية؛بصحنايا، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

عرض فيلم الرسوم المتحركة البريطاني “الولد، الخلد، الثعلب والحصان” ضمن عروض مجتمع حمص السينمائي، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

محاضرة بعنوان “الأنثروبولوجيا الثقافية” يقدمها الأستاذ غالب الصواف، في مقر مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية وجلسات توعوية في الخط العربي ومهارات التواصل، يقدّمها الأستاذان محمد كوسا وعلي شاليش، مع جلسة توعوية بعنوان “النظافة من الإيمان” يقدّمها قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال وجلسة مطالعة في كتاب “الأشجار المباركة”، في المكتبة الأهلية بقرية الجروية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض فيلم للأطفال بعنوان “كان يا مكان الحياة”، يقدّمه قسم ثقافة الطفل في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرضُ أفلام الأطفال المترجمة والمدبلجة “ريفر دانس”، و”السنافر”، و”أينبو” في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 مساء.

5 – جلسة غنائية للأطفال بعنوان “مجموعة من الأغاني” لـ قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

6 – أنشطة ترفيهية وألعاب تفاعلية للأطفال، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – أنشطة تفاعلية حركية ذهنية للأطفال، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

8 – حفل موسيقي للأطفال بعنوان “ألوان” يحييه كورال أطفال أرجوان بقيادة المايسترو بشر عيسى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 7 مساءً.

اللاذقية:

1 – تجارب في الفيزياء للأطفال تقدمها المهندسة نورا داؤود، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – معرض فن تشكيلي بعنوان “وللفجر لون آخر” بإشراف الفنانة حنان السطيف، ومشاركة عدد من الفنانين، في المركز الثقافي باللاذقية (الطابق الثالث)، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ندوة بعنوان “أثر المجتمع في غرس القيم” بمشاركة الأساتذة عاصم الدو ومصطفى بكري والمهندس ممدوح حاج حسن، في المركز الثقافي باللاذقية (الطابق الثالث)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “الحفظ السريع والذاكرة” يقدّمها الأستاذ عبيدة قدسي، في قاعة المطالعة بجامعة حلب، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – حفل موسيقي بعنوان “نعزف للمستقبل… نغني لسوريا” بمناسبة اليوم العالمي للموسيقا، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “دور الشباب في بناء سوريا المستقبل” يقدمها الدكتور عبد الكريم بكار، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – أمسية موسيقية غنائية بعنوان “تطور الموسيقا العربية” يقدمها (كورال الذكريات)، في منارة حلب القديمة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

5 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5 ، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “أصول اللهجة الديرية في العصر الجاهلي” يقدمها الأستاذ صبحي العرفي، في المركز الثقافي العربي بدير الزور (جانب دوار السبع بحرات)، الساعة الـ 8:00 مساءً.