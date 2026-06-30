محافظ حمص يطلع على واقع الخدمات في مشفيي الوليد ‏وحمص الكبير وبنك الدم‏

حمص-سانا ‏

اطلع محافظ حمص مرهف النعسان يرافقه مدير صحة حمص ‏الدكتور خالد الحمصي، خلال جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، على واقع ‏العمل والخدمات الصحية في عدد من الأقسام الطبية في مشفى ‏الوليد ومشفى حمص الكبير وبنك الدم.‏

وشملت الجولة قسمي القثطرة القلبية والأطفال في مشفى الوليد، ‏وقسم الكلية والعناية العامة وقسم التصوير بالرنين المغناطيسي ‏في مشفى حمص الكبير، إضافةً إلى أقسام بنك الدم، حيث تم ‏الاطلاع على سير العمل بدءاً من تسجيل البيانات، مروراً ‏بإجراءات فحص الزمرة والمتبرعين، وصولاً إلى عمليات ‏قطف الدم وفصل المشتقات الدموية وحفظها وفق المعايير ‏الطبية المعتمدة.‏

كما بادر المحافظ ومدير الصحة إلى التبرع بالدم، في رسالة ‏تهدف إلى تشجيع أهالي المحافظة على التبرع الطوعي، وتعزيز ‏المخزون الاستراتيجي من الوحدات الدموية.‏

وأوضح مدير صحة حمص في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة ‏هدفت إلى الاطلاع ميدانياً على واقع العمل وتقييم الاحتياجات ‏بشكل عملي، مبيناً أنها جاءت نتيجة سلسلة اجتماعات عقدت في ‏المحافظة لوضع خطة استراتيجية صحية لمدينة حمص وريفها، ‏بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.‏

وأشار الحمصي إلى أن المؤسسات الصحية تواصل تقديم ‏خدماتها للمواطنين بشكل كامل ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في قدم وتهالك الأبنية، وعدم ‏إمكانية إجراء إصلاحات شاملة بسبب الضغط الكبير عليها، ‏إضافةً إلى الحاجة لتحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، ‏وتأهيل الكوادر الصحية وتدريبها.‏

وأكد الحمصي أن مديرية الصحة تعمل حالياً على إعداد خطة ‏استراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2028، بهدف الوصول إلى ‏خدمات صحية متكاملة ونموذجية ومستدامة تلبي احتياجات ‏المواطنين في مدينة حمص وريفها.‏

بدوره، أوضح مدير مشفى حمص الكبير الدكتور معن محمود ‏فهد أن المشفى، الذي مضى على افتتاحه ثمانية أشهر، يقدم ‏خدماته بشكل أساسي لمرضى الكلية، ويضم 21 جهاز غسيل ‏كلية، تقدم نحو 975 جلسة غسيل شهرياً لـ 115 مريضاً دائماً.‏

وأشار فهد إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المشفى نقص ‏الكوادر وبعض المستلزمات الطبية، مبيناً أن المشفى يضم أيضاً ‏جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي متطوراً بقوة 1.5 تسلا، ‏وجهاز تصوير طبقي محوري، وجهازاً حديثاً لتفتيت الحصيات، ‏إضافةً إلى افتتاح قسم الداخلية العامة وشعبة الغدد الصماء ‏والأمراض الصدرية والعناية المشددة التي تضم خمسة أسرة، ‏مع الاستعداد لافتتاح أقسام جديدة باختصاصات متنوعة خلال ‏الفترة المقبلة.‏

من جهته، بين مدير بنك الدم في حمص الدكتور عامر يعقوب ‏أن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تعزيز ثقافة التبرع ‏الطوعي، وترسيخ دور المجتمع المحلي في هذه العملية الإنسانية، ‏مؤكداً توافر مخزون جيد من مختلف المشتقات الدموية لكل ‏الزمر، الأمر الذي يسهم في تزويد المرضى بأكياس الدم مباشرة ‏دون الحاجة إلى البحث عن متبرعين أو وسطاء.‏

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع ‏المؤسسات الصحية في محافظة حمص، ورصد احتياجاتها.‏