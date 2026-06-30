محافظ حمص يطلع على واقع الخدمات في مشفيي الوليد ‏وحمص الكبير وبنك الدم‏

حمص-سانا
اطلع محافظ حمص مرهف النعسان يرافقه مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي، خلال جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، على واقع العمل والخدمات الصحية في عدد من الأقسام الطبية في مشفى الوليد ومشفى حمص الكبير وبنك الدم.
وشملت الجولة قسمي القثطرة القلبية والأطفال في مشفى الوليد، وقسم الكلية والعناية العامة وقسم التصوير بالرنين المغناطيسي في مشفى حمص الكبير، إضافةً إلى أقسام بنك الدم، حيث تم الاطلاع على سير العمل بدءاً من تسجيل البيانات، مروراً بإجراءات فحص الزمرة والمتبرعين، وصولاً إلى عمليات قطف الدم وفصل المشتقات الدموية وحفظها وفق المعايير الطبية المعتمدة.
كما بادر المحافظ ومدير الصحة إلى التبرع بالدم، في رسالة تهدف إلى تشجيع أهالي المحافظة على التبرع الطوعي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوحدات الدموية.
وأوضح مدير صحة حمص في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع ميدانياً على واقع العمل وتقييم الاحتياجات بشكل عملي، مبيناً أنها جاءت نتيجة سلسلة اجتماعات عقدت في المحافظة لوضع خطة استراتيجية صحية لمدينة حمص وريفها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار الحمصي إلى أن المؤسسات الصحية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بشكل كامل ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في قدم وتهالك الأبنية، وعدم إمكانية إجراء إصلاحات شاملة بسبب الضغط الكبير عليها، إضافةً إلى الحاجة لتحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتأهيل الكوادر الصحية وتدريبها.
وأكد الحمصي أن مديرية الصحة تعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2028، بهدف الوصول إلى خدمات صحية متكاملة ونموذجية ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين في مدينة حمص وريفها.
بدوره، أوضح مدير مشفى حمص الكبير الدكتور معن محمود فهد أن المشفى، الذي مضى على افتتاحه ثمانية أشهر، يقدم خدماته بشكل أساسي لمرضى الكلية، ويضم 21 جهاز غسيل كلية، تقدم نحو 975 جلسة غسيل شهرياً لـ 115 مريضاً دائماً.
وأشار فهد إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المشفى نقص الكوادر وبعض المستلزمات الطبية، مبيناً أن المشفى يضم أيضاً جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي متطوراً بقوة 1.5 تسلا، وجهاز تصوير طبقي محوري، وجهازاً حديثاً لتفتيت الحصيات، إضافةً إلى افتتاح قسم الداخلية العامة وشعبة الغدد الصماء والأمراض الصدرية والعناية المشددة التي تضم خمسة أسرة، مع الاستعداد لافتتاح أقسام جديدة باختصاصات متنوعة خلال الفترة المقبلة.
من جهته، بين مدير بنك الدم في حمص الدكتور عامر يعقوب أن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وترسيخ دور المجتمع المحلي في هذه العملية الإنسانية، مؤكداً توافر مخزون جيد من مختلف المشتقات الدموية لكل الزمر، الأمر الذي يسهم في تزويد المرضى بأكياس الدم مباشرة دون الحاجة إلى البحث عن متبرعين أو وسطاء.
وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع المؤسسات الصحية في محافظة حمص، ورصد احتياجاتها.