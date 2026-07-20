حضور فاعل لجناح وزارة الثقافة في معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس2026”

مبادرة في اللاذقية لتحسين خدمات رعاية حديثي الولادة ورفع كفاءة الكوادر الطبية
جلسة تشاورية للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع شخصيات سياسية وأكاديمية وممثلين عن المجتمع المحلي في حماة
جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على أسواق إدلب وتنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين
رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية‏ تسجل صفقة ضخمة بلغت ‏أكثر من 20 مليون ليرة سورية جديدة
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