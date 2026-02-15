مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام.. نحو إعلام حر على قاعدة الأخلاق والمسؤولية

نائب مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية تتحدث حول مشاركة سوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن
محافظ حلب يستقبل القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو والقنصل العام في حلب هاكان جنكيز
سانا تستطلع آراء عدد من المراجعين حول عمل مصرف سوريا المركزي بعد التحرير
الاحتفال بتخريج دفعة من طلاب وطالبات كليتي التربية والآداب ومعهد اللغة التركية بجامعة حلب الشهباء
المعرض العسكري يحتضن ندوة شعرية تخلّد ملاحم أبطال الثورة السورية
