“نون البداية”… انطلاقة فنية تحتفي بجيل جديد من المبدعين في جرمانا

ريف دمشق-سانا

جمع معرض “نون البداية” في جرمانا بين فنون الرسم والنحت ضمن تظاهرة تشكيلية قدّمت أكثر من 200 عمل فني عكست تنوّع المدارس والأساليب، واحتفت بحضور جيل جديد من المبدعين إلى جانب فنانين محترفين من أجيال مختلفة.

وقدّم فنانو مرسم ماجيك آرت، وعددهم 31 فناناً، ما يقارب 150 لوحة تنوّعت بين الألوان الزيتية على القماش والبورتريه والرسم بالرصاص، إضافة إلى أعمال استخدمت الخيوط عنصراً بصرياً مبتكراً، كما ضمّ المعرض أعمالاً كسرت النمطية السائدة عبر لوحات ثنائية وثلاثية مترابطة في الفكرة، من بينها ثلاث بعنوان “انهيار هادئ” للفنانة إنجي حمادة، تكشف كلّ منها جزءاً من الفكرة لتشكّل معاً رؤية متكاملة.

وتنتمي معظم الأعمال إلى المدرسة السريالية، فيما جمعت أخرى بين التجريد والسريالية، إضافة إلى لوحات تكعيبية، فضلاً عن نحو 31 عملاً نحتياً بأحجام مختلفة شكّلت حضوراً لافتاً في فضاء المعرض.

الفنان سلام سلوم، مؤسس مرسم ماجيك آرت والمشرف على المعرض، أوضح في تصريح ل سانا، أن المرسم يضم نحو أربعين فناناً شاباً يعملون منذ أكثر من عشر سنوات بجهود ذاتية، بهدف دعم استمرارية الفن السوري، وتوفير مساحة آمنة للمواهب الشابة لتطوير تجاربها، مبيناً أن اسم المعرض مستوحى من عمل للفنانة نسرين ياسين، ويحمل دلالة على الانطلاق والتجدد.

وأشار سلوم إلى أن اختيار جرمانا لإقامة المعرض يأتي تقديراً لمكانتها كفضاء للتنوع الثقافي، مبيناً أن المعرض يضم نحو 200 عمل فني بين لوحات زيتية ورسوم رصاص وأعمال نحت لفنانين من أجيال متعددة، ويقدّم صيغة عرض غير تقليدية تمزج بين الرسم والنحت ضمن رؤية بصرية معاصرة.

أما النحات سليمان عبيد، فأوضح أنه شارك بأربعة أعمال نحتية منفّذة بالأسلاك وخامات متنوعة، ضمن أسلوب يجمع بين البناء الكلاسيكي والطرح التعبيري، مؤكداً أن الفنان السوري يمتلك حضوراً قادراً على المنافسة رغم الفجوة التي قد تنشأ أحياناً بين العمل الفني والمتلقي، وهو ما تسعى هذه المبادرات إلى تجاوزه.

من جهته، رأى الناقد الفني صفوان جمول أن المعرض يشكّل بداية لتظاهرة فنية جمعت الهواة بالمحترفين، مقدّمة تجربة لونية وبصرية جديدة للعين، ومشيراً إلى أن استضافة النحت ووجود فنانين من الجيل الأول أضفى على المعرض قيمة خاصة، وكسر نمطية العروض التقليدية.

يستمر معرض “نون البداية” لمدة عشرة أيام، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً.