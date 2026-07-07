رئيسة المعهد العربي بباريس آن كلير لوجندر: نعمل على إنعاش التعاون مع المؤسسات الثقافية السورية

عرض عسكري للقوى البحرية السورية ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي
رئيس دائرة الاستثمار في الشيخ نجار يشرح آليات تنفيذ قرار تسوية المقاسم في المدن الصناعية
اجتماع في الرقة لبناء الثقة بين الإدارة المالية والفعاليات التجارية والاقتصادية
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية
افتتاح منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق
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