سوريا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في قطر

الدوحة-سانا

شاركت سوريا في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بين الـ15والـ19 من كانون الأول الجاري، بوفد رسمي ترأسه رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الوقاية وتعزيز النزاهة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتطوير قدراتها المؤسسية، بما يواكب المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة، حيث يُعد المؤتمر فرصة للدول المشاركة لمواجهة تحديات الفساد، وتسليط الضوء على أكثر قضاياه إلحاحاً، وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد.

وكان رئيس الهيئة عامر العلي قد أكد في تصريح سابق لوكالة سانا، أن الهيئة تعمل على تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على التزامها بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة تراعي معايير المهنية والشفافية.

