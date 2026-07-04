مزارعو القنيطرة.. بين مشقة النقل وغياب مراكز استلام الحبوب

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العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف شبكة أمان للزوار في معرض دمشق الدولي
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التشغيل الرسمي لمعمل تكرير السكر في المدينة الصناعية بحسياء بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن يومياً
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