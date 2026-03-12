مشاهد من فعالية “آيات بينات” التي نظمتها مديرية أوقاف الرقة

‏ تدريبات مكثفة لفريق سيدات النبك بكرة اليد، استعداداً للبطولة العربية في تونس
سردية التاريخ المشترك بين العرب والكُرد، محور محاضرة في المكتبة الوطنية السورية
غزة بعد عامين من الإبادة جرحٌ مفتوح وصرخة إنسانية لا تُسمع
عناصر من تنظيم قسد يسلمون أنفسهم في عفرين بريف حلب بعد خروجهم من حيي الأشرفية والشيخ مقصود
فعالية في كلية التربية بدرعا احتفاء بذكرى النصر والتحرير
