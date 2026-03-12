مشفى التوليد في الرقة يبدأ بتقديم اللقاح الأول لحديثي الولادة
توزيع سلل غذائية على العائلات المحتاجة في أحياء مدينة الرقة
مشاهد من فعالية “آيات بينات” التي نظمتها مديرية أوقاف الرقة
توزيع مساعدات عينية ونقدية لعمال النظافة في محافظة درعا
الوحدة يعزز مكانه في المركز الثاني بالدوري الممتاز لكرة القدم
وزير الأوقاف يشارك بملتقى الأئمة والخطباء في بلدة نبع الصخر بالقنيطرة
مضيق هرمز وشبح الإغلاق.. حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح
إفطار جماعي لنحو 2200 طالب في المدينة الجامعية بدمشق
