بطولة دمشق للسباحة.. أجواء تنافسية وحماسية في مسبح مدينة الفيحاء

لقاء خاص مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا
عمر هزّاع: عودة معرض الكتاب خطوة لإحياء الدور الثقافي السوري وتعزيز حضور المبدعين
“عِزُّنا بعملتنا” فعالية في حمص لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
تصريح وزير النقل حول مشاركة سوريا في المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية في الرياض
‏”كفاءة الطاقة والاستدامة في الأبنية”.. ورشة عمل سوريّة–ألمانية في دمشق
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