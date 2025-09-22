ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري
“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات
افتتاح مركز كفر تخاريم للرعاية الصحية الأولية في ريف إدلب بعد إعادة ترميمه وتجهيزه
ورشة عمل في اللاذقية حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
مدير صحة الرقة يطلع على الواقع الصحي في مدينتي تل أبيض ورأس العين
طرطوس مدينة التاريخ ومرفأ الحضارات عبر العصور
ورشة عمل في إدلب حول مدونة السلوك المهني الإعلامي
لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
