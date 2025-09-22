ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري

التنمية الإدارية و Action For Humanity توقعان اتفاقية لتأهيل وتجهيز مركز تدريب بحلب
دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
لا مسامحة مع أي تجاوزات… عناصر الأمن العام يؤدون دورهم في حماية الأهالي بأشرفية صحنايا
لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية وال
العيد في سوريا.. بين ذاكرة الحرب وفرحة التحرير
