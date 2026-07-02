مصرع 4 أشخاص بانفجار داخل مقهى في دمشق

دمشق-سانا

توفي 4 أشخاص، وأُصيب 11 آخرون بجروح، في حصيلة أولية لانفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس داخل أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور لــ سانا: إن الانفجار الذي وقع في شارع النصر بمنطقة الحجاز أسفر عن 4 وفيات و10 إصابات، جرى نقلهم إلى مشفى المجتهد لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إصابة نقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة وفور وقوعه توجهت دوريات من قوى الأمن وفرق الإسعاف للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وفرضت طوقاً أمنياً لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل.

وأضافت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.

 

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