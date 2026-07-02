وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى دمشق من أمستردام بعد انقطاع لسنوات

دمشق-سانا

وصلت اليوم الخميس أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مدينة أمستردام في هولندا وذلك بعد انقطاع دام لسنوات.



وبين الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقّاد أن تسيير أولى الرحلات الجوية بين دمشق وأمستردام يمثل صلة الوصل الأساسية لربط السوريين المغتربين بوطنهم،.

وأشار لـ سانا إلى أن هذه الخطوة مقدمة لسلسلة من المحطات الدولية التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية حول دخول مشغلين أوروبيين على خط تسيير الرحلات إلى سوريا.

وأوضح عقاد أن الشركة بدأت بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على خط دمشق-أمستردام، مع وجود خطط مدروسة لزيادة عدد هذه الرحلات، وتترقب تطور حركة التبادل الجوي لتقييم الاحتياجات وتحديد الوجهات القادمة بدقة.

ويشهد قطاع النقل الجوي في سوريا نشاطاً ملحوظاً، عبر سعي الهيئة العامة للطيران المدني السوري إلى توسيع شبكة الربط الجوي بين ‏سوريا ومختلف الدول، بما يلبي احتياجات المسافرين ويدعم النشاط الاقتصادي والسياحي.‏