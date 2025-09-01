حضور لافت للشركات المصرية في معرض دمشق الدولي

الرئيس الشرع: منذ لحظة التحرير جعلت سوريا الجديدة أولويتها في الاستقرار الأمني
أهالي إدلب في ذكرى التحرير يؤكدون على أهمية الوحدة والاستمرار في مسيرة الحرية
آراء عدد من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في دمشق بعد تقديمهم المادة الامتحانية الأولى
قطر تمد يدها لإعادة الإعمار في سوريا.. قطاع الكهرباء أولاً
المخابر البيطرية الحكومية.. خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في سوريا
