منظمة “أطباء بلا حدود” تقدم منظومة مياه وإصحاح بيئي للوافدين بريف درعا

درعا-سانا

قدّمت منظمة “أطباء بلا حدود”، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث، منظومة مياه وإصحاح بيئي للوافدين من محافظة السويداء في مواقع إقامتهم المؤقتة بريف درعا، تضمنت تركيب دورات مياه وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توزيع مواد التنظيف، وتجهيز بعض أماكن الغسيل، لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح منسق الطوارئ في منظمة “أطباء بلا حدود” عز الدين آدم في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تقدم الخدمات في جنوب سوريا بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث، من خلال إنشاء منظومة مياه وإصحاح بيئي في مواقع الإقامة المؤقتة لوافدي محافظة السويداء في الشيخ مسكين ونامر وإزرع ومحجة وبصر الحرير بريف درعا.

وأضاف آدم: إن الغرض من المنظومة التي تشمل مرافق صحية خدمية ضمن مواقع الإقامة المؤقتة، توفير بيئة صحية صالحة للعيش والإقامة، والوقاية من انتقال الأمراض والعدوى.

وأوضح أن المنظمة وفرت للوافدين في مرحلة سابقة خزانات مياه وحاويات لجمع القمامة ومستلزمات ضرورية تتعلق بالنظافة الشخصية، مشيراً إلى أن الفرق الطبية مستمرة في عملها، وقدمت الاستشارات الطبية لنحو 2500 شخص، في حين استفادت نحو 1200 أسرة وافدة من خدمات الصحة والدعم النفسي والتثقيف والتوعية الصحية.

وبدأ فريق الاستجابة للطوارئ في منظمة “أطباء بلا حدود” العمل لتقييم الوضع الإنساني للأسر الوافدة من محافظة السويداء في شهر تشرين الأول الماضي، وتم تقسيم العمل على ثلاث مراحل اختتمت نهاية شهر آذار، وشملت توزيع سلل إغاثية ومستلزمات تدفئة وعيادة طبية متنقلة قدمت استشارات صحية وبعض الأدوية، إضافة لتجهيز دورات مياه.