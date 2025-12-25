طبيب يعود إلى محردة للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة بعد التحرير
فعالية ترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في حمص
أهالي رأس العين شمال الحسكة يحتفلون بعيد الميلاد المجيد
صلوات وقداديس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد
صلاة في كنيسة النبي إلياس بحلب ومسير للكشافة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
صلاة في كنيسة مار جرجس بمحردة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ماراثون في اللاذقية تحت شعار أمان بكل مكان لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
محافظ طرطوس يقدم التهاني بعيد الميلاد لأبناء الطوائف المسيحية في المطرانية المارونية
Sign in to your account
تذكرني