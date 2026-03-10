جلسة حوارية في معرة النعمان بريف إدلب لبحث الواقع الخدمي والتحديات التي تواجه العمل

فرق الدفاع المدني السوري تفتح الطرقات في خربة الجوز بعد أن أغلقتها الهطولات المطرية مساء أمس
إطلاق المبادرة الوطنية “أعيدوا لي مدرستي” في سوريا تأكيداً على حق التعليم للأطفال
الروايات والكتب الأجنبية في معرض الكتاب جسر للثقافة واكتساب الخبرات
خطاب يفوز على النيرب في دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم
وفد من الأمم المتحدة يزور محافظة القنيطرة ويطلع على الواقع الإنساني والأمني في المنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى