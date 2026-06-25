اجتماع موسع لمناقشة تحسين واقع المياه في أحياء حلب والاستماع لمطالب الأهالي ومقترحاتهم

الرقة تستعيد صورة الفرات المتدفق.. ذكريات غابت عن الأهالي لعقود
كورال اليافعين وبراعم المحبة ينثر الفرح على مسرح ثقافي طرطوس
ندوة حوارية للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع الجالية السورية في هولندا
قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من أهالي الرقة لدعم وإغاثة المتضررين جراء الفيضانات في ريف إدلب
محافظ إدلب ورجل الأعمال أيمن أصفري في لقاء مع الأهالي لبحث واقع المحافظة والمشاريع المستقبلية
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