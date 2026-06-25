اجتماع موسع لمناقشة تحسين واقع المياه في أحياء حلب والاستماع لمطالب الأهالي ومقترحاتهم
مشاركون أردنيون في فود إكسبو: السوق السورية بيئة واعدة للتعاون التجاري والاستثماري
من عتمة الأيام إلى مقاعد الامتحان.. حكاية كفيف اختار المثابرة طريقاً
الشؤون الاجتماعية بإدلب تنفّذ جولة ميدانية لتخديم عشر عائلات من حالات الرعاية الاجتماعية
“الشكوى حق… ولكن كيف؟” جلسة حوارية تجمع الجهات المحلية والمجتمعية في الباب بريف حلب
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. فعاليات متنوعة لمديرية البيئة بحماة
افتتاح مبنيي بلديتي كنسبا ودويركة في الحفة بريف اللاذقية بعد إعادة تأهيلهما
افتتاح تجمع تعليمي يضم خمس مدارس في اللطامنة بريف حماة الشمالي
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