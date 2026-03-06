افتتاح مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حمورية بريف دمشق بعد انتهاء أعمال الترميم

جاسم يفوز على نوى ويتأهل للتجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم
مدير حملة “ريفنا أخضر” عبد الرحمن غبيس يشرح لـ سانا تفاصيل الحملة وأهدافها ومراحلها
أهالي مدينة دوما في ريف دمشق يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
الرئيس الشرع: لقد انتصرنا للمظلومين والمعذبين والمهجرين قسراً لأمهات الشهداء والمفقودين
مدير مشفى الزهراء بحمص ينفي الشائعات حول أعداد الضحايا والمصابين الذين وصلوا للمشفى أمس
